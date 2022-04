Diebstahl eines Minibaggers

Am 18.04.2022 vermutlich gegen etwa 00:50 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter einen, auf einem Privatgrundstück im Bereich „Hammermühle“ in Üxheim-Ahütte abgestellten Minibagger der Marke Catarpillar.





Offensichtlich wurde der Bagger ohne Originalschlüssel gestartet und anschließend durch einen Bach auf die asphaltierte Zuwegung in Richtung Üxheim-Ahütte gefahren.



Ab da verliert sich die Spur des Minibaggers. Es durfte vermutet werden, dass von hier aus das Fahrzeug unter Umständen auf einen bereit gestellten Anhänger gefahren und damit abtransportiert wurde.



Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern und alle weiteren Hinweise in diesem Zusammenhang dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



