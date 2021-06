Diebstahl eines Katalysators

Graach an der Mosel (ots) – In der Nacht vom 11.06.2021 auf den 12.06.2021 haben bisher unbekannte Täter auf einem Parkplatz am Gestade in Graach an der Mosel, in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 11:30 Uhr, einen Katalysator eines dort abgestellten PKW entwendet.