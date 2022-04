Hersdorf

Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes aus Garage

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 15. April 2021 ------------------------------------------------------------ Am Dienstag, 12.04.2022 in der Zeit von 17:20 Uhr bis 23:00 Uhr wurde durch bisher unbekannte Täter in Hersdorf aus einer Garage ein hochwertiges E-Bike entwendet.