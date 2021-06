Archivierter Artikel vom 01.05.2021, 08:10 Uhr

Birresborn

Diebstahl eines Hochdruckreinigers aus einer unverschlossenen Garage

Im Tatzeitraum 17.04.2021 bis 30.04.2021 drangen bisher unbekannte Täter in die unverschlossene Garage einer 62-jährigen Geschädigten in der Mürlenbacher Straße in Birresborn ein und entwendeten einen in der Garage aufbewahrten Hochdruckreiniger.