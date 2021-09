Diebstahl eines grünen Kennzeichenschildes in Wiesbaum

Am heutigen Montagmorgen, gegen 02:00 Uhr, stellte ein Mitarbeiter eines landwirtschaftlichen Unternehmens fest, dass das Kennzeichenschild eines Silo-Anhängers gestohlen wurde.

Der Anhänger wurde am Freitag, 17.09.2021, gegen 11:00 Uhr, im Industriegebiet Wiesbaum, Vulkanstraße, Höhe Nummer 9, abgestellt.



Wer im Tatzeitraum des 17.09.2021, 11:00 Uhr, bis 20.09.2021, 02:00 Uhr, verdächtige Wahrnehmungen im Industriegebiet Wiesbaum gemacht hat und sachdienliche Hinweise zur Klärung der Tat geben kann, möchte sich bitte mit der Polizeiinspektion Daun unter der 06592 9626-0 in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell