Diebstahl eines Golfcarts

Das gestohlene Fahrzeug fiel einem Verkehrsteilnehmer auf, als es unbeleuchtet auf der L5 von Rittersdorf in Richtung Bitburg bewegt wurde. Durch die Mithilfe des Zeugen konnte das Golfcart schlussendlich in der Bitburger Fußgängerzone gestellt werden.



Das Fahrzeug wurde offensichtlich von einem 31-jährigen in einem Golfresort entwendet und für eine Spritztour genutzt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrzeugdiebstahls und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Golfcart konnte an den Besitzer zurückgegeben werden.



Die Polizei Bitburg bedankt sich ausdrücklich bei dem Mitteiler für sein vorbildliches Verhalten.



