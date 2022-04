Am 26.04.2022 gegen 13:30 Uhr wurde die Polizeiwache Gerolstein über den Diebstahl eines Fahrzeugkennzeichens in Kenntnis gesetzt.





Ein bisher unbekannter Täter hatte im Bereich der Brunnenstraße in Gerolstein ein zur Reservierung seines ihm zugeteilten Parkplatzes angebrachtes, nicht gestempeltes Kennzeichen entwendet.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern durften an die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell