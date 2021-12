Kelberg

Diebstahl eines Fahrzeuganhängers

Wie der Polizeiinspektion Daun erst am 23.12.2021 mitgeteilt wurde, hatten bisher unbekannte Täter bereits am 22.12.2021 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr einen mittels Schloss gesicherten, im Bereich der Hauptstraße in Kelberg-Zermüllen abgestellten Fahrzeuganhänger entwendet.