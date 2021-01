Diebstahl eines Cross-Motorrades

Bitburg / St. Thomas (ots) – In der Zeit von Dienstag, 19.01.2021, 17:00 Uhr bis Freitag, 22.01.2021, 15:00 Uhr wurde in der Straße „Flachsberg“ in Sankt Thomas ein Cross-Motorrad der Marke Yamaha YZ 250 F durch unbekannte Täter entwendet.