Landscheid

Diebstahl eines Anhängers

Zum Diebstahl eines vier Meter langen Anhängers der Marke Anssems kam es in der Nacht vom 06.02.2024, 17.30 Uhr auf den 07.02.2024, 08.00 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz der Anschlussstelle Landscheid an der A 60. Der oder die unbekannte(n) Täter brach(en) hierzu ein angebrachtes Kastenschloss an der Anhängerkupplung auf.