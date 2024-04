Diebstahl einer Toilettentür aus der Grundschule

Am Ostersonntag, den 31.03.2024, gegen 23:15 Uhr, verschafften sich zwei männliche Personen Zutritt zu der Mädchentoilette der Grundschule in Schönecken.

Anzeige



Die bislang unbekannten Täter entfernten dort eine der roten Kabinentüren und trugen diese über den Schulhof. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit der Tür in unbekannte Richtung.



Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551-9420

Email: pipruem.dgl@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell