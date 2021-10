Oberehe-Stroheich

Diebstahl einer Straßenlaterne

In einem nicht näher bestimmbaren Zeitraum bis zum 22.10.2021 gegen 08:30 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter eine Straßenlaterne mit Solarpanel an der Bushaltestelle an der Bundestraße 421 zwischen Oberehe-Stroheich und Walsdorf-Zilsdorf.