Diebstahl einer Harley Davidson FS2

Am vergangenen Wochenende wurde im Zeitraum von Freitag, den 09.08.2024, 18.00 Uhr bis Sonntag, den 11.08.2024, 14.30 Uhr ein Motorrad des Herstellers Harley Davidson entwendet.

Die Maschine, Typ FS 2 Softtail, Baujahr 2004, war wegen einer Panne auf einem Feldweg linksseitg der B 265 zwischen der Abzweigung nach Wascheid und dem Ortsteil Knaufspesch abgestellt. Am Fahrzeug war ein Saisonkennzeichen mit TR-Kennung (für den Landkreis Trier-Saarburg) montiert.



Zeugen, welche im o.g. Zeitraum verdächtige Beobachtungen getätigt haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden, Tel.: 06551-9420 oder per Mail unter pipruem.dgl@polizei.rlp.de.



