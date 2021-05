Kerpen

Diebstahl einer Edelstahl-Gedenktafel

Am 28.05.2021 bemerkte ein Zeuge bei einer Fahrradtour, dass im Bereich des Weges am „Kerpener Weinberg“ eine dort seit Jahren aufgestellte Gedenktafel zur Erinnerung an einen verstorbenen Piloten aus dem zweiten Weltkrieg, vollends entwendet wurde.