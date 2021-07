Gerolstein

Diebstahl des Ortsschildes „Gerolstein-Oos“

Gerolstein. Oos (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sa. 10.07.21 auf So. 11.07.21 das Ortschild von Gerolstein-Oos, in der Ooser Straße, entwendet.