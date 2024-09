Diebstahl Bodenschweller

Die Ortsgemeinde Körperich montierte zur Verkehrsberuhigung in der Antoniusstraße einen Bodenschweller.

Anzeige



Dieser Bodenschweller wurde im Zeitraum zwischen dem 16.09.2024 und dem 22.09.2024 von unbekannten Tätern demontiert und entwendet. Hierzu wurde schweres Gerät verwendet, da auch die Straße leicht beschädigt wurde.

Hinweise auf den/die Täter bitte an die Polizei in Bitburg unter der Telefonnummer 06561-9685-0



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell