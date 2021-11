Diebstahl aus Wohnwagen

Am 26.11.2021 vermutlich gegen 22:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich des Feriendorfs in Gillenfeld abgestellten Wohnwagen und brachen diesen auf.





Aus dem Wohnwagen wurden sodann das Vorzelt, ein neuwertiger Katalytofen, sowie drei Gasfalschen (1 x 11kg und 2 x 5kg) entwendet.



Der 31-jährige Geschädigte aus dem Bereich der VG Wittlich-Land stellte den Einbruch am 27.11.2021 gegen 13:00 Uhr fest.



Aufgrund guter Zeugenhinweise konnte der Tatzeitraum auf den 26.11.2021 gegen 22:00 Uhr eingegrenzt werden.



Weitere Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Daun unter Telefon 06592 96260 erbeten.



