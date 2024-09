Wittlich

Diebstahl aus Kfz

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

In der Zeit von Dienstag, 10.09.2024, 14.00 Uhr bis Mittwoch, 11.09.2024, 09.20 Uhr, wurde an einem, in der Cusanusstraße in Wittlich abgestellten, weißen Pkw, VW Tiguan, eine Seitenscheibe eingeschlagen.