Diebstahl aus Fahrzeugen – Tatortsuche

Am Freitag, den 26.01.2024, kurz nach Mitternacht konnten in der Stadt Bitburg, Stadtteil Mötsch, durch einen aufmerksamen Bürger zwei verdächtige Personen wahrgenommen werden, die sich im Bereich von abgestellten Fahrzeugen aufhielten und in diese hineinschauten.

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa

Die Personen konnten nach kurzzeitiger fußläufiger Flucht durch die eingesetzten Beamten angetroffen und kontrolliert werden. Bisher konnten keine Tatorte festgestellt werden. Da nicht auszuschließen ist, dass die Personen es auf Gegenstände in den Fahrzeugen abgesehen hatten, um diese zu entwenden, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, insbesondere in der Stadt Bitburg, ihre Fahrzeuge zu überprüfen, ob es zu einem Diebstahl gekommen ist.

Die Bürgerinnen und Bürger werden ebenso gebeten private Videoaufzeichnungen zu sichten und bei entsprechender Feststellung zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

