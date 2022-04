Diebstahl aus Fahrzeugen

Aufgrund der Menge und Größe der entwendeten Gegenstände in einem Gesamtwert von über 4000 EUR musste davon ausgegangen werden, dass die Täter sich mittels Fahrzeug, vermutlich mindestens eines Kombis dem Tatort näherten und die Gegenstände mittels diesem abtransportierten.



Weitergehende Angaben können zur Zeit nicht gemacht werden und sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Ebenfalls in Hillesheim, im gleichen Tatzeitraum, jedoch im Bereich des Buchenwegs begaben sich ebenso bisher unbekannte Täter zu einem dort abgestellten Transporter, schlugen eine Seitenscheibe ein und öffneten das Fahrzeug.



Auch hier wurden aus dem Inneren des Fahrzeuges eine Vielzahl hochwertiger Bauwerkzeuge entwendet.



Der entstandene Schaden lag in einer vergleichbaren Höhe zum ersten Tatort.



Ein Zusammenhang zwischen den Tatorten scheint aktuell wahrscheinlich, wobei auch dies Gegenstand der weiteren Ermittlungen ist.



Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder sonstige Erkenntnisse dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell