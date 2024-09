Diebstahl aus einem Fahrzeug

Am Donnerstag, 05.09.2024, wurde in der Zeit zwischen 10:30 h und 11.30 h ein Rucksack vom Beifahrersitz eines Arbeitsfahrzeuges entwendet.

Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in Bitburg, Karenweg zwischen den Gebäuden Nr. 11 und 13 abgestellt. Die Handwerker waren im unmittelbaren Nahbereich mit Arbeiten beschäftigt.



Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei Bitburg, Telnr. 06591 – 96850.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell