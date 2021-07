Diebstahl aus einem Fahrzeug

Der 65-jährige Kunde eines Discounters in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, verlässt am Di. 22.06.21, gegen 15:30 Uhr, das Geschäft und lädt den Einkauf in sein auf dem Parkplatz stehendes Fahrzeug ein.

Gerolstein (ots). Der 65-jährige Kunde eines Discounters in Gerolstein, Sarresdorfer Straße, verlässt am Di., 22.06.21, gegen 15:30 Uhr, das Geschäft und lädt den Einkauf in sein auf dem Parkplatz stehendes Fahrzeug ein. Bevor der 65-Jährige den Einkaufswagen zur Sammelstation zurückschiebt, legt er sein Portmonee in sein Fahrzeug und lässt es für die kurze Zeit unverschlossen. Als er direkt darauf wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, ist das Portmonee durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Gerolstein, Tel.: 06591-95260 oder die Polizei Daun, 06592-96260, entgegen.



