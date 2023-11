Diebstahl aus Baufahrzeugen

In der Zeit vom 27.10.2023 bis 30.10.2023 wurden zwischen den Ortslagen Niederprüm und Watzerath auf der Baustelle der B410, mehrere Baustellenfahrzeuge von bislang unbekannten Tätern angegangen.

Symbolbild Foto: Friso Gentsch/dpa



Aus den Fahrzeugen wurden diverse Fahrzeugteile, -anbauten, sowie Werkzeug entwendet. Der Schaden dürfte sich auf ca. 5000 EUR belaufen.

Die Fahrzeuge waren im Einmündungsbereich der B410 zur K195 (Weinsfeld) abgestellt.

Zeugen, welche in dem Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder via E-Mail über die Adresse pipruem.dgl@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

Telefon: 06551 942-0

Fax: 06551 942-50





