Diebstähle in Dreis

In der Nacht von Dienstag, 02.04.2024, auf Mittwoch, 03.04.2024, wurde in 54518 Dreis, Freie Reichsstraße, der Tank eines Traktors aufgebohrt.

Durch das entstandene Loch lief ein Teil des Kraftstoffs in die Scheune. Ein weiterer Teil dürfte durch die noch unbekannten Täter entwendet worden sein.



In unmittelbarer Nähe wurde zudem aus der Scheune eines weiteren Anwesens ein Werkzeugkoffer entwendet. Zu diesem Diebstahl liegen der Polizei Videoaufnahmen vor, die den Täter zeigen.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wittlich (06571/926-0) in Verbindung zu setzen.



