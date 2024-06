Diebstähle

Oberbettingen und Winkel (ots) – Oberbettingen In der Zeit vom 31.05.2024, 16:30 Uhr bis 07.06.2024, 07:00 Uhr, wurden im Baustellenbereich der L10 / K50 an dortigen Baumaschinen insgesamt ca. 350 Liter Diesel durch unbekannte Täter entwendet.

Zeugen, die Hinweise auf die Taten geben könne, melden sich bitte bei der Polizei-wache Gerolstein unter Tel.: 06591 95260 oder der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260



Winkel



Am Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr kam es in Winkel, Zum Borngarten, zu einem Diebstahl von einem Satz Alu-Felgen für einen Alfa Romeo 156. Gemäß dem Ge-schädigten hatte dieser die Alu-Felgen auf dem frei zugänglichen Grundstück gelagert. Gegen 14:00 Uhr tauchte ein weißer Transporter mit vermutlich Bitburger Kennzeichen (BIT) auf. Ein Mann und eine Frau stiegen laut Zeugen aus dem Transporter aus und begaben sich auf das Grundstück des Geschädigten und nahmen die Alu-Felgen an sich.

Der Mann wird als ca. 190 cm groß und 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Die Frau auf 160 cm groß und zwischen 40 und 50 Jahre alt beschrieben. Sie habe lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden und schwarze Stiefel und einen Rock getragen.

Zeugen, die Hinweise auf das benutzte Fahrzeug und dem Pärchen geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun unter Tel.: 06592 96260.



