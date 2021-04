Archivierter Artikel vom 01.03.2021, 20:50 Uhr

Zell

Die Polizei Zell sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw

Am heutigen Montag, 01.03.2021, in der Zeit von 15:20 bis 16:20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen schwarzen VW, der in der Straße „Corray“, Höhe Hausnummer 71, abgestellt war.