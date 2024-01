Demonstration „Eifelkreis gegen rechts“

Am Samstag, 27.01.2024, gegen 14.00 Uhr startet in Bitburg „Eifelkreis gegen rechts“ ein Aufzug durch die Innenstadt mit anschließender Kundgebung auf dem Spittel in Bitburg.

Der Aufzug führte vom Bedaplatz über den Karenweg, Am Markt, Petersstraße bis zum Spittel in Bitburg.

Für die Zeit des Aufzuges mussten die genutzten Straßen in der Stadtmitte für ca. 1 Stunde für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.



Die Kundgebung auf dem Spittel, vor ca. 2000 Teilnehmern, endete gegen 16.15 Uhr.

Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne jegliche Störungen.



