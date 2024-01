Demonstration der Landwirte im Bereich des Vulkaneifelkreises

Kreis Vulkaneifel mit Schwerpunkt in Daun (ots) – Am 08.01.2024 wird der Kreisbauernverband des Vulkaneifelkreises sich mit seinen Mitgliedern an den landes- und bundesweiten Protestaktionen der Landwirte beteiligen.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa



Bei der Versammlungsbehörde der Kreisverwaltung Vulkaneifel wurde eine Kundgebung auf dem Marktplatz in Daun in dem Zeitraum 11:00 Uhr bis 13:00 Uhr angemeldet.



Zu diesem Zweck werden die Landwirte in einer sternförmigen Anfahrt aus dem gesamten Kreis nach Daun anreisen.

Die Polizei wird dieses Ereignis begleiten und das Grundrecht auf Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit schützen. Zudem wird sie die Beeinträchtigung Unbeteiligter auf das notwendige Minimum reduzieren.



Aufgrund der zu erwartenden hohen Anzahl der potentiellen Versammlungsteilnehmer muss mit Verkehrsbeeinträchtigungen im Kreisgebiet und insbesondere im Zufahrtsbereich in die Stadt Daun gerechnet werden.

Der Marktplatz in Daun wird für die Zeit der Versammlung für den Individualverkehr gesperrt.

Die Leopoldstraße wird ausschließlich im Rahmen einer Einbahnstraßenregelung von der Dockweiler Straße aus kommend in Richtung der Gartenstraße befahrbar sein.



Anreisende Versammlungsteilnehmer werden durch Ordnerkräfte und die Polizei nötigenfalls eingewiesen.

Abstellmöglichkeiten der Fahrzeuge, hier insbesondere der Traktoren werden (einseitig !) die Dockweiler Straße, die Bonner Straße und die Heinrich-Hertz-Straße in Daun sein.



