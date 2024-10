Daun-Verkehrsunfallflucht-Außenspiegel abgefahren

Am Mittwoch, 16.10.2024 zwischen 11:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde in Daun in der St. Laurentiusstraße ein linker Außenspiegel eines dort geprkten Pkw beschädigt.

Daun (ots).



Am Mittwoch, 16.10.2024 zwischen 11:00 Uhr und 15:15 Uhr wurde in Daun in der St.Laurentiusstraße ein linker Außenspiegel eines dort geprkten Pkw beschädigt. Der Schaden wurde um 15:15 Uhr durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Daun während der Streifentätigkeit festgestellt.



In o.g. Zeitraum hat demnach höchstwahrscheinlich ein unbekannter, flüchtiger Fahrzeugführer den linken Außenspiegel im Vorbeifahren beschädigt und ist anschließend geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise bitte an die PI Daun, Tel. 06592 96260.



