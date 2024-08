Daun

Daun-Boverath: Wieder entsorgen Unbekannte Altöl an der L 46

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Wie bereits Anfang Mai geschehen, die Polizei Daun berichtete, haben unbekannte Täter, wiederum an gleicher Stelle, an einem Feldweg in Boverath, unmittelbar neben der L 46, eine gewisse Menge an Altölkanistern entsorgt.