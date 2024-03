Daun-Boverath

Daun-Boverath – Versuchter Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

In der Zeit vom 01.03.2024, 16:30 Uhr bis 02.03.2024, 18:03 Uhr kam es in der St. Laurentiusstraße in Daun-Boverath zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl.