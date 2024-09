Daun: Wohnhausbrand in Pützborn

Mit über 40 Feuerwehrleuten aus Daun und den umliegenden Ortschaften wurde am gestrigen Mittwochnachmittag der Brand eines Dachstuhls im Ortsteil Pützborn bekämpft.

Möglicherweise hatte das unterliegende Gebälk bei Sanierungsarbeiten an einem Dach Feuer gefangen. Danach breiteten sich die Flammen aus. Die Bewohner des Hauses hatten sich bereits selbstständig aus dem Gefahrenbereich begeben. Eine Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann konnte aber kurze Zeit später entlassen werden. Gegen 22.00 Uhr entfachte das Feuer nochmals. Der neuerliche Brand wurde durch die wieder angerückten Feuerwehrkräfte gelöscht. Es entstand ein hoher Sachschaden.



