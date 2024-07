Daun: Wieder Farbschmierereien am Dauner Hallenbad

Erneut werden der Polizei mehrere neue Graffiti am Gebäudetrakt des Dauner Lauerntiusbades gemeldet.

Am gestrigen Montagmorgen informierten Zeugen die Dauner Inspektion über die neuerlichen Feststellungen. In der jüngeren Vergangenheit kam es bereits mehrfach zu gleichgelagerten Beschädigungen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Verursachern geben können, 06592-9626-0.



