Daun: Vandalismus im Stadtgebiet

In der vorangegangenen Nacht zogen offensichtlich randalierende Personen durch die Straßen der Stadt.

Vornehmlich wurden Mülleimer aus ihrer Befestigung gerissen. Der Unrat hieraus fand sich dann im Umfeld wieder. Eine Parkbank wurde ebenfalls demoliert. Angestellte des Bauhofs hatten am Morgen in der Freiherr-Vom-Stein-, der Abt-Richard- Straße, der Borngasse, Burgfried- und letzlich der Lindenstraße mit erheblichen Säuberungsarbeiten zu tun. Der entstandene Schaden dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



