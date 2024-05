Daun

Daun: Unbekannte Diebe entwenden Räder

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Freitag, dem 11.05.2024 bis Montag, dem 13.05.2024, den gesamten Rädersatz an einem PKW, der auf dem Außengelände eines Autohauses in der Bitburger Straße ausgestellt wurde.