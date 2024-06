Daun: Polizei warnt vor Betrügern. Achtung, falsches Gold!

Anzeige

Achtung, falsches Gold!



In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Polizeiinspektion Daun vermehrt zu Hinweisen von Bürgerinnen und Bürgern, welche immer dieselbe Vorgehensweise der handelnden Tätergruppe beschrieben.



Eine meist männliche Person steht an exponierter Stelle, zum Beispiel auf dem Seitenstreifen einer Autobahn oder einer sonst stark frequentierten Straße und täuscht eine Notlage vor.

Die vermeintlichen Helfer werden um Bargeld gebeten und bekommen dafür im Tausch angeblich wertvollen Schmuck aus Gold angeboten.



Hierbei handelt es sich jedoch um falsches Gold.

Die Schmuckstücke sind aus Metall, nur mit einer Goldfarbe überzogen und sind nachweislich wertlos!



Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Masche.

Lassen sie sich nicht in irgendeiner Form bedrängen.

Melden sie solche Sachverhalte umgehend der Polizei!



