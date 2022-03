Darscheid – Verkehrsunfallflucht nach Kollision mit parkendem Pkw

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde im Zeitraum von 19.03.2022, 21:30 Uhr bis 20.03.2022, 03:20 Uhr ein in der Karl-Kaufmann-Straße, auf Höhe des dortigen Sportplatzes, in 54552 Darscheid ein am rechten Fahrbahnrand geparkter PKW beschädigt.

Offensichtlich touchierte der unbekannte Täter beim Vorbeifahren an dem geparkten VW Golf (grau) dessen eingeklappten linken Außenspiegel und entfernte sich, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern, unerlaubt von der Unfallstelle.



Dies wurde der Polizeiinspektion Daun in der Nacht des 20.03.2022 bekannt.



Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnten keine konkreten Hinweise auf den/die Verursacher/-in erlangt werden.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



