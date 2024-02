Am späten Donnerstagvormittag, 08.02.2024 kam es zu einem Dachstuhlbrand eines Mehrfamilienhauses in Traben.

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration



Durch die allarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte der Brand in einer Dachgeschosswohnung schnell lokalisiert und bekämpft werden.

Glücklicherweise blieben alle Anwohner des in Brand geratenen Mehrfamilienhauses unverletzt.

Exakte Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an.

Der brandbedingte Gebäudeschaden wird auf einen mittleren 4-stelligen Bereich geschätzt. Zu der Höhe des Wasserschadens können keine Angaben gemacht werden.

Der Einsatz stand unter der Leitung des Wehrleiters der VG Traben-Trarbach. Insgesamt waren ca. 60 Einsatzkräfte der Feuerwehren Traben-Trarbach, Kinheim, Kröv, Wolf, 2 Rettungssanitäter und 2 Beamte der Polizeiwache Traben-Trarbach am Einsatz beteiligt.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell