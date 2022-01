Dachstuhlbrand

Am Mittwoch, 05.01.2022 gegen 12:15 Uhr wurde der Polizei ein Brand in der Eichenstraße in Wittlich-Neuerburg gemeldet.



Aus bisher unbekannten Gründen entstand auf dem Balkon des zweiten Obergeschosses ein Brand. Der Brand ging in den Dachstuhl sowie den Balkon des ersten Obergeschosses über.

Auf dem Balkon im zweiten Obergeschoss sind Gartenmöbel verbrannt. Die Trittfläche des Balkon ist teilweise durchgebrannt. Auf dem Balkon im ersten Obergeschoss sind leichte Schäden an der Trittfläche am Balkons entstanden.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Personen wurden nicht verletzt.

Das Feuer konnte zeitnah gelöscht werden. Es waren die Feuerwehren Wittlich und Neuerburg mit insgesamt 8-10 Fahrzeugen und ca. 40 Einsatzkräften vor Ort.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell