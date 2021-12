Corona-Kontrollen von der Polizei Bitburg und den örtlichen Kommunen

Gemeinsam mit Mitarbeitern der kommunalen Ordnungsämter von Kreisverwaltung, den Verbandsgemeindeverwaltungen und der Stadtverwaltung hat die Polizei Bitburg gestern und am Dienstag der vergangenen Woche Kontrollen im Hinblick auf aktuelle Corona-Verordnung durchgeführt.

Die Kontrollen bezogen sich auf die Personenbeförderung im ÖPNV, die Einhaltung 3G- bzw. 2GPlus-Regeln sowie den Test- und Hygienevorschriften in Geschäften und Gastronomiebetrieben.

Dabei wurden mehrere Verstöße festgestellt, deren Anzahl sich bei der zweiten Kontrolle erfreulicherweise bereits reduziert hatte.

Auch in der nächsten Wochen werden die Kontrollen fortgesetzt.



