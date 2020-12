Brand von Weinbergspfählen

Am 03.12.2020 wurde durch die Rettungsleitstelle ein Feuer in der Gemarkung Piesport, unterhalb der B 53, zwischen Piesport und Neumagen gemeldet.

Die Brandstelle befand sich im Distrikt „Im Weiher“, Flur 10.



Vor Ort konnte festgestellt werden, dass an zwei nebeneinanderliegenden Feuerstellen insgesamt ca. 100 Weinbergspfähle (mit Teerspitzen), als auch etliche Laminatpanelen gebrannt haben. Ein Verantwortlicher war nicht vor Ort.



Im Einsatz war die Feuerwehr Piesport mit 12 Kräften und die Polizei Bernkastel-Kues.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Bernkastel-Kues, Tel. 06531-95270 zu wenden.



