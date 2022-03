Brand, Verdacht der Brandstiftung

Im Zeitraum 11.03.2022, 15:00 Uhr bis 14.03.2022, 12:45 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter in die Lavasandgrube in Pelm.





Hier betraten sie das Gelände ohne Genehmigung und begaben sich zu einem dort befindlichen Wiegehäuschen.



Dort wurde auf zunächst unbekannte Art und Weise ein Feuer gelegt, durch welches sowohl das Wiegehäuschen, als auch das umliegende Gelände in Mitleidenschaft gezogen wurde.



Es war dem Zufall zu verdanken, dass das Feuer nicht unkontrollierbar wurde und sich auf einen angrenzenden Wald ausbreitete.



In der Vergangenheit waren dort mehrfach Spuren von Motorradfahrern festgestellt worden, welche die Grube zu Geländefahrten nutzten.



Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591 95260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell