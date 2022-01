Brand in Plütscheid – Ergänzende Informationen

Ergänzend zu der am 28.01.2022, 14:14 Uhr, veröffentlichten Pressemitteilung zum Brand eines Firmengebäudes in Plütscheid werden weitere Informationen mitgeteilt.





Am Freitag, den 28.01.2022 gegen 12:30 Uhr kam es in Plütscheid zum Brand eines Firmengebäudes. Es handelt sich um einen Dachdeckerbetrieb. Das Firmengebäude steht in Vollbrand. Die Feuerwehren sind zurzeit noch mit den Löscharbeiten beschäftigt.



Zur Brandursache und der Schadenshöhe können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden. Es wurde niemand verletzt.



Infolge der Löscharbeiten musste zeitweise der Strom in mehreren Ortschaften abgeschaltet werden. Aktuell sind von der Unterbrechung der Stromversorgung nur noch die direkt zum Brandort angrenzenden Bereiche betroffen.



Im Einsatz sind unter anderem die Feuerwehren Prüm, Bitburg, Waxweiler, Schönecken, Arzfeld, Oberpierscheid, Plütscheid, Feuerscheid, Kyllburg, Lambertsberg sowie das THW aus Bitburg.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Prüm



Telefon: 06551-9420

Email: pipruem@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





