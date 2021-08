Brand in KFZ-Werkstatt

Am Mittwochabend, 18. August, gegen 18:15 Uhr stellten Zeugen einen Brand in einer Halle in der Bitburger Claude-Dornier-Straße fest.





Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich nach bisherigem Stand der Ermittlungen noch drei Personen in der Halle, in der unter anderem ein KFZ-Betrieb untergebracht ist.

Eine der drei Personen wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht, eine weitere Person zog sich leichte Verletzungen zu.



Die Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Wittlich unter 06571-9500 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell