Bernkastel-Kues

Brand in einem Restaurant in Kues, Hotel evakuiert

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am Samstagmorgen, 17.08.2024 gegen 00:30 Uhr, kam es in einem Restaurant in der Arndtstraße in Kues zu einem Brand im Gastraum.