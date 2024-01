Brand in einem Einfamilienhaus

Am gestrigen Sonntagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 20:15 Uhr durch die Rettungsleitstelle in Trier über einen Wohnungsbrand in Steinborn informiert.

Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung wurde bestätigt, dass im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in der Hauptstraße aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen war.

Der einzige Bewohner bemerkte den Brand und zog sich bei einem eigenständigen Löschversuch vermutlich eine Rauchgasintoxikation zu.

Er wurde durch einen RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Das Feuer breitete sich in einem Raum stark aus, wodurch auch die anderen Räumlichkeiten beeinträchtigt wurden.

Durch die ca. 50 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren konnte der Brand gelöscht werden.

Der entstandene Sachschaden ist aktuell noch schwer zu schätzen, dürfte aber im mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Die Brandursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



