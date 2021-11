Am 30.11.2021 gegen 20:56 Uhr wurden die Feuerwehr und die Polizei über den Brand in einem Einfamilienhaus in Daun in Kenntnis gesetzt.





Nach erstem – ausdrücklich nicht abschließenden – Ermittlungsergebnis war der Brand im Wohn- / Essbereich des Anwesens entstanden.



Hier war ein hölzerner Schaukelstuhl auf bisher unbekannte Art und Weise in Brand geraten.



Die 80-jährige alleinige Bewohnerin des Anwesens hatte versucht, den Stuhl mit eigenen Mitteln zu löschen und hatte diesen auf der Terrasse des Anwesens ins Freie getragen.



Sie kam mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus.

Am Anwesen entstand nach erster Bewertung ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.



Das Anwesen war aufgrund der entstandenen Kontamination durch Verrußung zunächst nicht bewohnbar.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Daun mit 10 Kräften, ein Rettungswagen, sowie die Beamten der Polizeiinspektion Daun.



Das Anwesen wird am Folgetag durch Brandermittler der Kriminalpolizei betreten, um weitere Erkenntnisse zum Brandausbruch zu erlangen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell