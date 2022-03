Brand in der Innenstadt

Am Mittwoch, den 23.03.2022 gegen 15:15 Uhr, brannten in Bitburg, Weiherstraße, mehrere Mülltonnen unter einem Holzverschlag.

Insgesamt gerieten mehrere gelbe Säcke, eine alte Matratze sowie zwei Müllcontainer in Brand. Eine Selbstentzündung der Gegenstände erscheint nach derzeitigem Ermittlungsstand unwahrscheinlich. Hinweise auf den oder die Verursacher*in liegen bisher nicht vor.

Durch den Brand wurde darüber hinaus die Verglasung einer angrenzenden Straßenlaterne beschädigt.



Die Polizei Bitburg bittet Zeug*Innen, die Hinweise zur Brandursache sowie zum Verursachenden geben können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen.



