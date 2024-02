Brand im Wald

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet. Foto: Patrick Pleul/dpa



Auf einem Flurstück einer freien Lichtung zwischen der „Waldkapelle am Hansen-Berg“ und dem Solarpark Neumagen-Dhron wurde eine Waldhütte in Vollbrand festgestellt.

Die eingesetzten Feuerwehren aus Leiwen und Klüsserath konnten den Brand löschen.



Die Erforschung der genauen Brandursache ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Kriminalinspektion Wittlich erbeten.



