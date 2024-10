Brand im Innenhof des Mehrfamilienhauses Bahnstraße 2 in Traben

Anzeige



Vor Ort wurde festgestellt, dass in einem Innenhof, zur Alten Rathausstraße hin, zwei Mülltonnen und ein Quad brannten. Durch das schnelle und professionelle Eingreifen der Feuerwehr Traben-Trarbach konnte das Feuer, dass sich bereits in die Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses Bahnstraße 2 vorgearbeitet hatte, gelöscht werden.

Alle Bewohner konnten ihre Wohnungen unverletzt verlassen. Nach Durchlüften der Wohnräume konnten alle Bewohner, bis auf die Mieter im Erdgeschoss, wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Der Sachschaden wird auf circa 20.000EUR geschätzt.

Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen im Vorfeld des Brandes gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Polizeiwache in Traben-Trarbach unter der Rufnummer 06541-6270 oder mit der Polizei in Zell unter der Rufnummer 06542-98670 in Verbindung.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Traben-Trarbach, das DRK und die Polizei Zell.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zell

Winzerstr. 26

56856 Zell



Telefon: 06542-98670

Email: pizell.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell